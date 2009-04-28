Албанія хоче у Євросоюз
09:13, 28 квітня 2009Світ
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Сьогодні прем`єр подасть офіційну заявку
Прем`єр-міністр Албанії Салі БЕРІША сьогодні, як очікується, подасть офіційну заявку на вступ його країни до Європейського Союзу, повідомляє радіо «Свобода».
Церемонія вручення заявки відбудеться в Празі під час візиту С.БЕРІШІ до Чехії, яка головує в ЄС.
Президент Греції Костас КАРАМАНЛІС, який відвідав у понеділок Тірану, заявив, що вступ Албанії в ЄС буде пов`язаний з успішним проведенням у червні парламентських виборів. Албанії належить продемонструвати відданість європейським стандартам, зокрема, у боротьбі з корупцією та дотриманні прав людини.
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