Албанія хоче у Євросоюз

Прем`єр-міністр Албанії Салі БЕРІША сьогодні, як очікується, подасть офіційну заявку на вступ його країни до Європейського Союзу, повідомляє радіо «Свобода».

Церемонія вручення заявки відбудеться в Празі під час візиту С.БЕРІШІ до Чехії, яка головує в ЄС.

Президент Греції Костас КАРАМАНЛІС, який відвідав у понеділок Тірану, заявив, що вступ Албанії в ЄС буде пов`язаний з успішним проведенням у червні парламентських виборів. Албанії належить продемонструвати відданість європейським стандартам, зокрема, у боротьбі з корупцією та дотриманні прав людини.