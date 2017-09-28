У Мексиці пройшов "дощ" із риби (відео)

08:42, 28 вересня 2017
Світ
28 0

Управління цивільної оборони штату повідомило, що маленькі рибини у буквальному розумінні падали із неба.

Дощ випав над мексиканським містом Тампіко / фото facebook.com/ProteccionCivildeTamaulipas

У Мексиці у місті Тампіко, що у штаті Тамауліпас, йшов «дощ» із маленької риби. Про це у Facebook повідомило управління цивільної оборони штату.

У повідомленні зазначається, що маленькі рибини у буквальному розумінні падали із неба.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Теги: #дощ#Мексика#торнадо#дощ із риби у Мексиці#у Мексиці риба падала із неба