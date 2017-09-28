У Мексиці пройшов "дощ" із риби (відео)
08:42, 28 вересня 2017Світ
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Управління цивільної оборони штату повідомило, що маленькі рибини у буквальному розумінні падали із неба.
Дощ випав над мексиканським містом Тампіко / фото facebook.com/ProteccionCivildeTamaulipas
У Мексиці у місті Тампіко, що у штаті Тамауліпас, йшов «дощ» із маленької риби. Про це у Facebook повідомило управління цивільної оборони штату.
У повідомленні зазначається, що маленькі рибини у буквальному розумінні падали із неба.
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