Медведєв звільнив начальника міліціонера-вбивці

Президент Росії Дмитро Медведєв підписав указ про звільнення з посади начальника управління внутрішніх справ по Південному адміністративному округу ГУВС Москви генерал-майора міліції Віктора Агєєва, повідомили РИА новости в прес-службі Кремля.

У підпорядкуванні Агєєва був ОВД "Царицино", начальник якого Денис Євсюков в ніч на понеділок відкрив стрілянину в московському супермаркеті. Жертвами міліціонера стали троє людей, ще шестеро були госпіталізовані з пораненнями.

Раніше керівництво ГУВС Москви висловлювало незадоволення тим, як Агєєв виконував обов`язки по роботі з особовим складом. Тиждень тому, 20 квітня, ГУВС Москви повідомило, що Агєєв подав у відставку.