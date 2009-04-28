Українська політика, спрямована на членство в НАТО, померла?

Генеральний директор Центру міжнародних і порівняльних досліджень Анатолій ОРЕЛ вважає, що Україна припинила проводити пронатовську політику.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це А.ОРЕЛ заявив сьогодні на конференції “Створення спільного простору безпеки в Європі на основі співробітництва”, організованій групою соціалістичних партій Європарламенту.

“Думаю, не зроблю великої помилки, якщо урочисто проголошу смерть української політики, спрямованої на членство в НАТО – щоби не казали, можливо, з цього приводу офіційні представники моєї країни”, - сказав він.

А.ОРЕЛ зазначив, що за останніми даними, підтримка НАТО в українському суспільстві становить лише 13%.

Іншим аргументом на користь своєї заяви А.ОРЕЛ навів той факт, що Україна вирішила не брати участі у навчаннях, які відбудуться у травні цього року в Грузії, які вже викликали велике роздратування Росії.

“Ще пару місяців тому такий поворот у політиці здавався абсолютно неможливим”, - зазначив А.ОРЕЛ.