“Східне партнерство” не повинне підміняти розвиток відносин з ЄС

Заступник міністра закордонних справ України Костянтин ЄЛІСЄЄВ зазначає, що ініціатива “Східного партнерства” має бути спрямована на реалізацію євроінтеграційного потенціалу України, яка конструктивно доповнюватиме, а не підмінятиме розвиток двосторонніх відносин з ЄС.

Як повідомили УНІАН в прес-службі МЗС України, про це він сказав під час телефонної розмови із заступником міністра закордонних справ Польщі Анжеєм КРЕМЕРОМ.

Сторони обговорили стан підготовки до саміту держав-партнерів “Східного партнерства”, який відбудеться 7 травня у Празі, а також змістовне наповнення зазначеної ініціативи ЄС.

Були обговорені питання двосторонньої співпраці, зокрема, хід підготовки офіційного візиту прем’єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО до Польщі, а також координацію зусиль двох країн у контексті проведення Євро-2012.