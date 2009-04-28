Придністровське врегулювання обговорили без Молдови і ПМР

Спеціальний представник України з питань придністровського врегулювання Віктор КРИЖАНІВСЬКИЙ взяв участь у зустрічі посередників та спостерігачів у процесі придністровського врегулювання у форматі «3+2» (Україна, Росія, ОБСЄ – посередники, ЄС та США – спостерігачі), що проходила у Відні.

Як повідомили УНІАН в прес-службі МЗС України, у ході зустрічі обговорювалися питання, пов’язані з придністровським урегулюванням, зокрема, перспективи якнайшвидшого відновлення переговорного процесу за участю сторін конфлікту (формат «5+2»).