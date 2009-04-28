В усіх церквах Грузії відбулася покаянна служба

Сьогодні у всіх церквах Грузії з ініціативи патріарха ІЛІЇ II відбулася покаянна служба.

У кафедральному соборі імені святої Трійці в Тбілісі на богослужінні був присутній Президент Грузії Михайло СААКАШВІЛІ. Після завершення служби М.СААКАШВІЛІ закликав своїх опонентів забути про агресію і ненависть.

Для підтвердження того, що він готовий до діалогу, він потиснув руку одному з лідерів опозиції Іраклію АЛАСАНІЇ, який також був у соборі.