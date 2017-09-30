Тіллерсон буде куратором реалізації санкцій проти Росії
02:43, 30 вересня 2017Світ
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Трамп підписав документ про розподіл низки функцій між держсекретарем, главою мінфіну і начальником національної розвідки.
REUTERS
Президент США Дональд Трамп підписав документ про розподіл ряду функцій між держсекретарем, главою мінфіну і начальником національної розвідки. Про це йдеться в повідомленні Білого дому.
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Відзначається, що держсекретар Рекс Тіллерсон буде курирувати питання санкцій щодо Росії і КНДР.
Екс-посол США в Москві Джон Теффт заявив, що Вашингтон скасує частину санкцій проти Росії при прогресі на Донбасі.
Раніше повідомлялося, що США посилять секторальні санкції проти РФ за агресію в Україні.
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