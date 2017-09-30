Трамп підписав документ про квоти на прийом біженців в 2018 році

Президент США Дональд Трамп підписав меморандум, в якому позначені квоти на прийом біженців в 2018 році. Документ опублікований на сайті Білого дому.

У документі йдеться, що США прийме до 45 тисяч біженців у зв'язку з гуманітарними проблемами, а також національними інтересами.

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Уточнюється, що країна прийме 19 тисяч біженців з Африки, 5 тисяч із Східної Азії, 2 тисячі з Європи та Центральної Азії. Інші біженці будуть прийняті з Латинської Америки і Близького Сходу.

Раніше Вашингтон вирішив розширити список держав, чиї громадяни не мають права в'їжджати на територію Сполучених Штатів. У їх число потрапили Чад, Іран, КНДР, Венесуела, Сирія, Сомалі і Ємен.