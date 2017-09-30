У США три людини загинули внаслідок ДТП за участю ведмедя

06:14, 30 вересня 2017
Світ
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Ще чотири людини були госпіталізовані. Поліція з'ясовує подробиці події.

фото УНІАН

У США три людини загинули після зіткнення їхнього автомобіля з ведмедем, повідомляє NBC News.

Інцидент стався на трасі в штаті Колорадо.

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В результаті зіткнення загинули 63-річний чоловік і двоє дітей. Ще чотири людини були госпіталізовані.

Поліція з'ясовує подробиці події.

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Теги: #ведмідь Колорадо ДТП