У США три людини загинули внаслідок ДТП за участю ведмедя

У США три людини загинули після зіткнення їхнього автомобіля з ведмедем, повідомляє NBC News.

Інцидент стався на трасі в штаті Колорадо.

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В результаті зіткнення загинули 63-річний чоловік і двоє дітей. Ще чотири людини були госпіталізовані.

Поліція з'ясовує подробиці події.