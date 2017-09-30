Борис Джонсон назвав чотири головні умови виходу Великобританії з ЄС

Міністр закордонних справ Великобританії Борис Джонсон вкотре висловився з приводу "брексіту", виклавши чотири необхідні, на його думку, умови - на противагу висловленим раніше пропозиціям прем'єр-міністра Терези Мей.

Як передає Російська служба ВВС, в інтерв'ю британському таблоїду Sun Джонсон назвав чотири головні умови виходу з ЄС:

-Перехідний період має бути максимум два роки.

-Британія повинна відмовитися приймати нові регуляції ЄС, запроваджені в цей період.

-Жодних виплат для того, щоб мати доступ до спільного ринку після закінчення перехідного періоду.

-Брітанія не повинна погоджуватися дублювати закони ЄС, щоб мати доступ до спільного ринку.

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Він також торкнувся й інших аспектів, закликавши до швидшого зростання мінімальної заробітної плати і зарплат бюджетників.

Водночас прем'єр-міністр Тереза Мей виклала своє бачення "брексіту" у своєму недавньому виступі у Флоренції, де підтвердила, що Британія покине ЄС у березні 2019 року.

Вона пообіцяла прислухатися до сумнівів молодих виборців після того, як очолювана нею Консервативна партія не отримала більшості на загальних виборах, які пройшли на початку літа.

За її словами, вона хоче домогтися кращих умов для Британії, а також має намір зробити так, щоб умови життя і роботи були більш справедливими - особливо для молодого покоління.

Багато місцевих оглядачів розцінили виступ Джонсона, як прагнення міністра закордонних справ кинути неформальний виклик Мей на посаді прем'єра і лідера Консервативної партії.

Переговори щодо Brexit тривають з ЄС вже півроку і поки що не принесли якихось суттєвих результатів.