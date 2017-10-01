В африканському зоопарку лев ледь не відгриз руку регбісту

У зоопарку ПАР лев ледь не відгриз руку гравцеві Валлійської збірної з регбі. Про це пише ТСН.

Зазначається, що спортсмен засунув руку у клітку з левом. На відео можна помітити, як регбіст необачно гладить хижака. А коли намагається вхопити його за гриву, тварині це не подобається.

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На щастя для Болдуїна, все завершилось кількома швами і пропущеним матчем. Головний тренер валлійської збірної назвав поведінку підопічного "дурістю", адже спортсменів попереджали не чіпати левів.