В африканському зоопарку лев ледь не відгриз руку регбісту
03:57, 01 жовтня 2017Світ
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Спортсмен вирішив погладити лева та вхопити за гриву.
Спортсмену наклали кілька швів / скріншот
У зоопарку ПАР лев ледь не відгриз руку гравцеві Валлійської збірної з регбі. Про це пише ТСН.
Зазначається, що спортсмен засунув руку у клітку з левом. На відео можна помітити, як регбіст необачно гладить хижака. А коли намагається вхопити його за гриву, тварині це не подобається.
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На щастя для Болдуїна, все завершилось кількома швами і пропущеним матчем. Головний тренер валлійської збірної назвав поведінку підопічного "дурістю", адже спортсменів попереджали не чіпати левів.
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