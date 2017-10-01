Авіудари в Сирії: в Ідлібі загинули 28 людей, серед них є діти

У сирійському Ідлібі в результаті авіаударів в ніч на суботу загинули 28 мирних жителів, серед яких 4 дитини, пише Reuters з посиланням на Сирійську обсерваторію з прав людини.

Зокрема, удари були нанесені по селу Арманаз в декількох кілометрах від турецького кордону.

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Рятувальники заявляють, що з 19 вересня, коли бойовики почали наступ на райони, контрольовані урядом, в результаті авіаударів Росії і Сирії загинула вже безліч мирних жителів. Однак РФ і Дамаск заперечують свою причетність, заявляючи, що їх авіаудари націлені тільки на бойовиків.