Референдум про незалежність Каталонії: біля виборчих дільниць величезні черги (фоторепортаж)

У Барселоні люди почали збиратися біля виборчих дільниць, щоб проголосувати на референдумі про незалежність Каталонії, повідомляє Reuters.

Люди хочуть проголосувати всупереч позиції центральної влади Іспанії і почали збиратися ще до початку голосування.

"Я встала рано, тому що моя країна має потребу в мені. Ми не знаємо, що станеться, але ми повинні бути тут", - сказала журналістам 65-річна жінка, яка прийшла до виборчої дільниці. Так, біля однієї з дільниць вже сформувалася черга в 100 осіб.

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Як повідомляв УНІАН раніше, в Іспанії не менше чотирьох людей постраждали при стрільбі на одній з виборчих дільниць, де 1 жовтня має відбутися голосування про незалежність Каталонії. За повідомленням, чоловік відкрив стрілянину з пневматичної зброї. В результаті цього щонайменше чотири людини отримали поранення в груди і шию.