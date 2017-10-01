У Німеччині зареєстрували перший одностатевий шлюб

У Берліні зранку в неділю, 1 жовтня, був зареєстрований перший у Німеччині одностатевий шлюб. Про це повідомляє DW.

У ратуші в берлінському районі Шенеберзі в присутності близько сотні друзів та родичів побралися двоє чоловіків.

У неділю у Німеччині набув чинності закон, який запроваджує повне і рівноправне визнання одностатевих шлюбів. Він був ухвалений Бундестагом наприкінці червня цього року після того, як канцлерка Німеччини Ангела Меркель відмовилася від свого традиційного твердого "ні" щодо гомосексуальних шлюбів та дозволила членам фракції своєї партії голосувати відповідно до своїх переконань. Сама ж Меркель все ж проголосувала проти закону.

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Перед цим кілька німецьких партій - Соціал-демократична партія Німеччини, Вільна демократична партія та Зелені - зробили дозвіл укладати шлюб гомосексуальним парам однією з умов для можливого створення нової правлячої коаліції після парламентських виборів, які відбулися у вересні 2017 року.

У неділю у Берліні очікується реєстрація шлюбів ще вісьмох гомосексуальних пар.