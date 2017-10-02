Каталонський лідер заявив про набуття права на незалежність

Жителі Каталонії заслужили право на незалежну державу в формі республіки, заявив увечері в неділю, 1 жовтня, голова каталонської регіональної адміністрації Карлес Пучдемон, як повідомляє DW.

"Каталонський уряд у найближчі дні передасть результати голосування парламенту Каталонії, який є втіленням суверенітету нашого народу, щоб він (парламент - Ред.) міг діяти далі у відповідності з законом про референдум", - сказав Пучдемон. Євросоюз не може не помітити порушення прав людини при голосуванні, додав він.

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Глава сепаратистського об'єднання ANC (Каталонські національні збори) Жорді Санчес, виступаючи на головній площі Барселони, закликав каталонський уряд оголосити про відокремлення від Іспанії. Він висловив надію на "народження нової Каталонської держави".

Прем'єр-міністр Іспанії Маріано Рахой заявив, що на території автономії "не було референдуму, а було інсценування". Відповідальність за заворушення і насильницькі дії у Каталонії Рахой поклав на уряд автономії.

Референдум про незалежність Каталонії пройшов 1 жовтня, раніше Мадрид оголосив, що це голосування суперечить Конституції. Поліцейські в цей день закривали виборчі дільниці і вилучали урни та бюлетені. У різних частинах Каталонії пройшли акції протесту, поліція використовувала кийки та гумові кулі. Всього постраждали 844 людини, повідомила каталонська влада.