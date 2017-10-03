У Європарламенті пройдуть дебати щодо референдуму в Каталонії

Європейський парламент 4 жовтня 2017 року проведе дебати щодо референдуму про незалежність Каталонії. Відповідне рішення прийняли більшість євродепутатів, повідомляє "112", посилаючись на EUobserver.

Повідомляється, що за обговорення референдуму в Каталонії виступили представники лівих, а також ліберальної, соціалістичної і правоцентристської груп Європарламенту.

В ході дебатів євродепутати мають намір обговорити "насильство під час референдуму про незалежність".

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Глава Європарламенту Антоніо Таяні також анонсував дебати.

"Я поговорив з главою уряду Іспанії Маріано Рахоєм. Європарламент буде обговорювати конституцію, верховенство закону і основні права в Іспанії у світлі останніх подій в Каталонії", - зазначив він.

Як повідомляв УНІАН, 1 жовтня в Каталонії проходив референдум про незалежність, який вважають незаконним. Голосування почалося близько 9:00 на тлі зіткнень з поліцією. Правоохоронці блокували виборчі дільниці, однак лідеру Каталонії Карлесу Пучдемону вдалося проголосувати. Пізніше поліція влаштувала стрілянину гумовими кулями, постраждали понад 840 осіб, троє з яких загинули.