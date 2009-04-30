Виробники вакцин міркують, що можна зробити проти свинячого грипу

Комісар Європейського Союзу з питань охорони здоров’я Андрулла ВАССІЛІУ зустрілася з виробниками вакцин, щоб обговорити ситуацію зі свинячим грипом.

Про це власному кореспонденту УНІАН у Брюсселі повідомила представник Єврокомісії Ніна ПАПАДУЛАКІ.

В ході зустрічі комісар та представники виробників вакцин обмінялися думками щодо ситуації зі свинячим грипом та технічними і регуляторними аспектами, пов’язаними з необхідністю виробництва нової вакцини від свинячого грипу.

Як повідомляв УНІАН, на сьогодні в Мексиці від вірусу свинячого грипу загинуло 159 осіб. У лікарнях перебувають іще 1,3 тис. осіб. За оцінкою влади, загальна кількість хворих досягла вже 2,5 тисячі людей.

В США сьогодні зафіксовано перший випадок смерті від свинячого грипу, загалом в цій країні захворіло 65 осіб.

За останніми даними Всесвітньої організації охорони здоров`я, офіційно випадки зараження підтверджені владою США, Канади, Нової Зеландії, Британії, Ізраїлю, Іспанії, Німеччини і Австрії. Останньою з країн, які підтвердили факт зараження своїх громадян свинячим грипом поки що , є Австрія.

Сьогодні ВООЗ запропонувала компанії Sanofi Pasteur розробити вакцину проти свинячого грипу. Sanofi Pasteur є світовим лідером у виробництві вакцин. Її представник заявляв, що на розробку вакцини проти свинячого грипу знадобиться не менше 4 місяців.