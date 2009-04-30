Боїнг з палаючим двигуном сів у Вашингтоні

У міжнародному аеропорту Сіеттл-Такома, розташованому в штаті Вашингтон, зробив аварійну посадку Boeing 777 з двигуном, що горів. Про це в середу повідомляє місцевий телеканал King 5.

Як відзначає телеканал, перед тим, як провести посадку, лайнер з палаючим двигуном, зробив декілька кіл над аеропортом з тим, щоб спалити запаси палива в баках. За словами очевидців, вони чули звуки, схожі на вибухи.

"Літак пролетів прямо над нашим будинком", - розповідає очевидець подій Майкл Трауелл.

За даними King 5, літак належить авіакомпанії Asiana Airlines і прямував у столицю Південної Кореї місто Сеул. На борту лайнера знаходилося 179 осіб. Ніхто з них, за даними Федерального управління цивільної авіації (FAA), не постраждав. Про причини НП не повідомляється.

Эхо Москвы