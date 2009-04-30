У Баку невідомий відкрив стрільбу по студентах
08:49, 30 квітня 2009Світ
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Є поранені та загиблі
У корпусі Азербайджанської нафтової академії в Баку невідомий відкрив стрільбу по студентах.
Як передає Газета.ru, за словами очевидців події, є поранені та загиблі.
Особу злочинця наразі не встановлено. Він закрився в будівлі академії. Відомо тільки те, що стріляв він хаотично. Кількох осіб взято в заручники.
Будівля АНА оточена силами МВС. До будівлі підтягнуті сили МНС. На місці події перебуває група захоплення, 10-12 машин швидкої допомоги.
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