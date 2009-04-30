У Баку невідомий відкрив стрільбу по студентах

У корпусі Азербайджанської нафтової академії в Баку невідомий відкрив стрільбу по студентах.

Як передає Газета.ru, за словами очевидців події, є поранені та загиблі.

Особу злочинця наразі не встановлено. Він закрився в будівлі академії. Відомо тільки те, що стріляв він хаотично. Кількох осіб взято в заручники.

Будівля АНА оточена силами МВС. До будівлі підтягнуті сили МНС. На місці події перебуває група захоплення, 10-12 машин швидкої допомоги.