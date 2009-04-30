Дипломатичний скандал розгорівся між Москвою і НАТО

Двох російських дипломатів вислано з Брюсселя. Про це пише британська газета Файненшл Таймс з посиланням на свої джерела. Російське постійне представництво при НАТО інцидент не коментує.

Один з дипломатів, висланих НАТО, - син постійного представника Росії при Євросоюзі Володимира Чижова. Ім`я другого співробітника газета Файненшл Таймс не уточнює. Обидва дипломати працювали в російській місії при НАТО в Брюсселі. Керівництво Північноатлантичного альянсу, як пише видання, вирішило вислати росіян після найбільшого шпигунського скандалу, в якому був замішаний високопоставлений естонський чиновник Херманн Сімм. Він, як стверджують в альянсі, передавав секретну інформацію до Росії. Сімма заарештували восени минулого року. Він розробляв системи захисту інформації по лінії НАТО і Євросоюзу і за деякими даними Москва завдяки йому дістала доступ до кодів натовської шифрувальної системи. Сімм на батьківщині одержав 12 з половиною років в`язниці. Ця історія викликала такий гучний скандал, що НАТО вирішило жорстко відповісти. Хоч ні Чижов, ні другий дипломат ніяк не були пов`язані з Сіммом. Російська сторона конфлікт поки не коментує.

Эхо Москвы