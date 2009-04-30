Серед жертв «бакинського стрільця» - завкафедрою, викладачі, студенти...

Тринадцять осіб загинули і 11 поранені в результаті стрілянини, яка пролунала сьогодні в Азербайджанській державній нафтовій академії.

За даними телеканалу ANS, вбивства у другому корпусі вузу скоїв громадянин Грузії азербайджанського походження Надір Ширханоглу. Увійшовши до будівлі, він з пістолета Макарова убив охоронця і прибиральниць, після цього злочинець став підніматися на поверхи і вести безладну стрілянину. Серед його жертв - завідувач кафедрою, викладачі і студенти, зокрема двоє іноземців, пише Newsru.

Поранених доправлено до лікарні імені Мусси Нагієва і 4-ої міської клінічної лікарні, відзначили у відомстві. Про це передає РІА «Новости» з посиланням на прес-службу Міністерства охорони здоров`я республіки.

Як повідомлялося, трагедія сталася сьогодні вранці в 2-му корпусі Азербайджанської державної нафтової академії, розташованої прямо в центрі Баку. Невідомий відкрив стрілянину, узяв заручників, а потім застрелився.