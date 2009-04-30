Мішель Обама потрапила до сотні перших красунь світу
Рейтинг журналу People
|Мішель Обама на обкладинці журналу Vogue
Рейтинг видання People був опублікований напередодні. Мішель Обама розповіла кореспондентам журналу: "Мій батько і брат вважали мене красунею, це примушувало мене відчувати себе красивою щодня".
ЗМІ пишуть про те, що Мішель Обама затьмарює чоловіка. У березні її знімок з`явився на обкладинці американського Vogue - найвпливовішого видання в світі моди. Досі журнал розмістив на обкладинці фотографію тільки однієї першої леді США – Хіларі Клінтон.
|Крістін Епплгейт. Фото People
Окрім дебютантки Мішель Обами і Епплгейт, яка потрапила до списку People втретє, до сотні найкрасивіших людей світу ввійшли актори Холлі Беррі, Зак Эфрон, Ченнінг Татум, Джордж Клуні, Бред Пітт і Анджеліна Джолі, а також зірка "Мільйонера з трущоб" Фріда Пінто і співачка Крістіна Агілера.