Мішель Обама потрапила до сотні перших красунь світу

Перша леді США Мішель Обама дебютувала в списку 100 найкрасивіших людей світу за версією американського журналу People. Як повідомляє Reuters, дружина президента США отримала статус "селебріті" і підкорила світ бездоганним стилем.

Рейтинг видання People був опублікований напередодні. Мішель Обама розповіла кореспондентам журналу: "Мій батько і брат вважали мене красунею, це примушувало мене відчувати себе красивою щодня".

ЗМІ пишуть про те, що Мішель Обама затьмарює чоловіка. У березні її знімок з`явився на обкладинці американського Vogue - найвпливовішого видання в світі моди. Досі журнал розмістив на обкладинці фотографію тільки однієї першої леді США – Хіларі Клінтон.

Список найкрасивіших людей очолила актриса Крістін Епплгейт. Вона відома як виконавиця ролей Келлі Банді в серіалі "Одружені... з дітьми" і Саманти у "Samantha Who?", за комедійну роль в останньому вона претендувала на "Емі" і на приз Гільдії акторів.

Окрім дебютантки Мішель Обами і Епплгейт, яка потрапила до списку People втретє, до сотні найкрасивіших людей світу ввійшли актори Холлі Беррі, Зак Эфрон, Ченнінг Татум, Джордж Клуні, Бред Пітт і Анджеліна Джолі, а також зірка "Мільйонера з трущоб" Фріда Пінто і співачка Крістіна Агілера.

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