У фешенебельному районі Нью-Йорка обрушилася п'ятиповерхова будівля

П`ятиповерхова будівля частково обрушилася у четвер у фешенебельному нью-йоркському районі Манхеттен, пожежники розбирають завали, повідомляє сайт кабельного телеканалу MyFox New York. За даними MyFox, будівля розташовувалася за адресою Рід-стріт 72 (72 Reade Street). Представники будівельного департаменту Нью-Йорка заявили, що будівля перебувала на реконструкції і у момент обвалення там не було людей, пише РИА новости. Зараз вживаються заходи для попередження повного обвалення будівлі.