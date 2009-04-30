Suzuki врізався в святковий натовп людей: 2 загиблих, 21 поранений

Щонайменше дві особи загинули в Нідерландах під час святкування Дня Королеви, коли машина врізалася в натовп людей.

Як повідомляє Reuters, автомобіль Suzuki чорного кольору врізався на великий швидкості в натовп людей, що зібралися на святкування традиційного Дня королеви в місті Апельдорн, в 90 кілометрах від Амстердама.

В цей час на центральній площі міста перебувала і королівська родина для участі в традиційному урочистому параді.

За даними нідерландського агентства NOS. NL, автомобіль на високій швидкості прорвався крізь натовп у напрямку автобуса, в якому перебувала королівська родина і врізався в пам’ятник на площі.

В результаті інциденту загинуло щонайменше 2 особи, 21 – отримали поранення.

Водія автомобіля було заарештовано. Влада Нідерландів зазначає, що поки немає підстав стверджувати, що йдеться про теракт.