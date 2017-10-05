У Європарламенті засудили і референдум в Каталонії, і дії поліції

Депутати Європарламенту у середу, 4 жовтня, обговорили каталонський референдум та ситуацію в Іспанії. Всі учасники заявили, що голосування в Каталонії було незаконним. Депутати також розкритикували Мадрид за надмірне застосування сили, як пише DW.

Віце-голова Єврокомісії Франс Тіммерманс закликав обидві сторони конфлікту до переговорів. Голова фракції консервативної Європейської народної партії (ЄНП) в Європарламенті Манфред Вебер (Manfred Weber) нагадав, що якщо Каталонія залишить Іспанію, то вона залишить і ЄС, та його внутрішній ринок.

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Голова фракції лібералів у Європарламенті Гі Верхофстадт закликав сторони припинити ескалацію конфлікту. В іншому випадку Іспанії загрожує "фатальний поділ суспільства", сказав він.

1 жовтня більшість каталонців проголосували за незалежність від Іспанії. Цейреферендум був проведений всупереч забороні Мадрида і конституційного суду Іспанії. Голосування супроводжувалося сутичками каталонців з поліцією, яка намагалася зірвати вотум. В результаті постраждали близько 900 осіб.