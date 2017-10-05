Глава Каталонії звинуватив короля Іспанії в "ігноруванні мільйонів каталонців"
05:03, 05 жовтня 2017Світ
1 0
У своєму зверненні глава Каталонії Карлес Пучдемон дорікнув іспанському королю за те, що той прийняв позицію уряду країни.
Карлес Пучдемон / Reuters
Глава женералітату Каталонії Карлес Пучдемон звинуватив короля Іспанії Феліпе VI в «навмисному ігноруванні мільйонів каталонців». Про це повідомляє телеканал «Бі-бі-сі».
У своєму зверненні Пучдемон дорікнув іспанському королю за те, що той прийняв позицію уряду країни.
Читайте такожУ Європарламенті засудили і референдум в Каталонії, і дії поліції
«Цей момент потребує посередництва», — зазначив він.
Раніше Карлес Пучдемон заявив, що проголосить незалежність автономії в найближчі дні.
Референдум про незалежність Каталонії пройшов 1 жовтня. За даними уряду, 90% виборців проголосували за відділення регіону від Іспанії.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Новина в сюжеті: Референдум про незалежність Каталонії