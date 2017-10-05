Глава Каталонії звинуватив короля Іспанії в "ігноруванні мільйонів каталонців"

Глава женералітату Каталонії Карлес Пучдемон звинуватив короля Іспанії Феліпе VI в «навмисному ігноруванні мільйонів каталонців». Про це повідомляє телеканал «Бі-бі-сі».

У своєму зверненні Пучдемон дорікнув іспанському королю за те, що той прийняв позицію уряду країни.

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«Цей момент потребує посередництва», — зазначив він.

Раніше Карлес Пучдемон заявив, що проголосить незалежність автономії в найближчі дні.

Референдум про незалежність Каталонії пройшов 1 жовтня. За даними уряду, 90% виборців проголосували за відділення регіону від Іспанії.