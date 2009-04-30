Москва готує відповідь на висилку двох російських дипломатів з Брюсселя

Росія вже найближчим часом оголосить заходи у відповідь на висилку двох російських дипломатів з постпредства Росії при НАТО. Як заявив в ефірі телеканалу “Вести” російський постійний представник при альянсі Дмитро Рогозін, такого роду дії матимуть характер відповідь, і НАТО про них скоро дізнається.

Зі своєю заявою вже виступив російський МЗС, назвавши висилку дипломатів грубою провокацією, "під абсолютно надуманим приводом, без яких-небудь виразних пояснень".

"Ця обурлива акція докорінно суперечить заявам керівництва НАТО про готовність нормалізувати відносини з Росією. Для нас очевидно, що за провокацією стоять сили, не зацікавлені в наданні стійкого характеру тенденції до нормалізації, що була намітилася. Вони гарячково шукають приводів, щоб на шляху взаємовигідного розвитку російський-натівського, та й російський-європейського діалогу знов утворювалися завали. Не гребують при цьому ніякими методами.

Ми наполегливо закликаємо всіх членів НАТО замислитися над наслідками того, що відбувається. Свої висновки з цієї провокації, зрозуміло, зробимо", - зазначається в коментар Департаменту інформації і друку МЗС Росії.