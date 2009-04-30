Лондонський експерт вважає, що кредит МВФ до добра Україну не доведе

Черговий транш кредиту МВФ, обіцяний Києву, не слід розглядати «як якусь всеосяжну панацею, яка вирішить всі проблеми України». Така думка Олега Шейко, якого ведучий програми “Шустер live” на ТРК Україна Савік Шустер відрекомендував як «запрошеного з Лондона хронікера і міжнародного фінансиста».

Фінансист зробив, як він висловився, «кілька зауважень щодо другого транша Міжнародного Валютного Фонду». І зауваження, треба сказати, відверто не відповідають радісному збудженню, яке охопило вітчизняну владну верхівку після заяви про відновлення співпраці України з МВФ. «Так от: ви чудово знаєте – я упевнений в цьому, – що всі рекомендації Світового Банку... Вони, загалом, за всю історію всіх криз не призвели до такого всеосяжного результату (як вирішення проблем країни, що отримала кредит. – ред.). Ніколи Світовий Банк зі своєю програмою, зі своїми кредитами не допоміг жодній країні, починаючи з Мексики, Аргентини, Бразилії, вирішити їх корінні проблеми, - заявив Шейко. - І всі ці країни, яким допомагав Світовий Банк і надавав транш, включаючи Росію, врешті-решт опинилися або на межі дефолту, або у складі дефолту».

Проблема України, на думку експерта, – це не проблема отримання кредиту Світового Банку. Шейко вважає, що перш за все, треба вирішувати питання із структурою економіки України і ті проблеми, які існують у основних виробників.