Росія заперечує, що підписувала угоду про перемир'я в Грузії

У Москві звернули увагу на виступ офіційного представника НАТО про те, що підписані сьогодні угоди про охорону російськими силовим структурами кордону Південної Осетії і Абхазії є порушенням угод про перемир`я. Як наголосив офіційний представник МЗС РосіїАндрій Нестеренко, така констатація викликає здивування, оскільки Росія ніяких угод про перемир`я ні з ким в цьому районі не підписувала.

"Впродовж всіх останніх років ми послідовно наполягали на підписанні юридично обов`язкових угод між Грузією, Абхазією і Південною Осетією про незастосування сили. Проте нинішнє грузинське керівництво в серпні 2008 р. розв`язало агресію проти Південної Осетії, яку довелося відбивати російським збройним силам.

Єдиною домовленістю, якої ми дотримуємося, є план Медведєва-Саркозі, який, до речі кажучи, не виконується, перш за все, самою Грузією, яка не хоче відводити свої війська і озброєння і впродовж всіх останніх місяців нарощує військову присутність в зонах, що безпосередньо прилягають до Абхазії і Південної Осетії", - зазначив А.Нестеренко і додав: "Більш того, незважаючи на очевидні складнощі внутрішніх процесів в Грузії і нестабільність в зонах, що межують з Абхазією і Південною Осетією, блок НАТО все таки планує проведення своїх військових навчань в цьому вельми нестабільному регіоні".