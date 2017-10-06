Обов’язки Аграмунта буде виконувати найстаріший віце-президент ПАРЄ Гейл

Обов’язки президента Парламентської асамблеї Ради Європи після відставки проросійського іспанського політика Педро Аграмунта буде виконувати старіший віце-президент Асамблеї, сер Роджер Гейл (Roger Gale).

Як повідомляє власний кореспондент УНІАН, про це йдеться в повідомленні ПАРЄ, розповсюдженому в п’ятницю.

«У листі Педро Аграмунт сьогодні повідомив про свою відставку з посади президента ПАРЄ. Пропозиція про його звільнення була призначена для обговорення на відкритті пленарного засідання в Страсбурзі 9 жовтня. Ця дискусія зараз не відбудеться», - йдеться в повідомленні.

У ПАРЄ також зазначили, що після відставки Аграмунта виконуючим обов'язки президента автоматично стає найстаріший віце-президент Асамблеї, сер Роджер Гейл.

«Відповідно до правил ПАРЄ, він повинен діяти до виборів нового президента на наступній сесії Асамблеї», - уточнюють у ПАРЄ.

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Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 6 жовтня, голова постійної делегації України в ПАРЄ Володимир Ар'єв повідомив, що Аграмунт подав у відставку, пославшись на стан здоров‘я.

*** 28 червня представники групи Європейської народної партії ухвалили рішення про виключення Аграмунта зі свого складу. Після виключення зі складу групи обов’язки президента ПАРЄ, згідно з регламентом, виконував віце-президент, народний депутат Верховної Ради України Георгій Логвинський.

У березні Аграмунт відвідав Сирію разом з делегацією російських депутатів. Після цього в ПАРЄ почали вимагати його відставки.

Однак він відмовився подавати у відставку, а процедури відкликання президента у ПАРЄ немає.

28 квітня Бюро ПАРЄ більшістю голосів висловило недовіру Аграмунту та відмовило в дозволі здійснювати візити, робити заяви і проводити іншу діяльність на посаді президента ПАРЄ.

2 червня Регламентний комітет ПАРЄ схвалив проект резолюції щодо можливості імпічменту президента та віце-президента асамблеї.