Вийшов дебютний трейлер фільму "Тихоокеанський рубіж 2"

Компанія Universal Pictures опублікувала перший трейлер фільму «Тихоокеанський рубіж 2» (Pacific Rim: Uprising).

За сюжетом після подій першого фільму пройшли роки, а Єгері — гігантські бойові роботи — перестали бути чимось екстраординарним.

Однак знову відкривається розрив між вимірами і звідти, як і раніше, починають з'являтися гігантський монстри (Кайдзю).

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Тепер Єгері, створені для захисту населення країн Тихоокеанського кільця від нападів монстрів, повинні знову врятувати людство.

Гільєрмо дель Торо не виступив режисером цього фільму, замість нього картину знімає Стівен ДеНайт, відомий за серіалами «Баффі», «Таємниці Смолвіля» і «Спартак».

У фільмі знялися такі актори, як Джон Бойега з нових «Зоряних воєн», Адріа Архона з серіалу «Справжній детектив» і Чарлі Дей з «У Філадельфії завжди сонячно».

Прем'єра картини запланована на 22 березня 2018 року.