США схвалили продаж Саудівській Аравії системи ПРО на $15 мільярдів

Держдепартамент США схвалив угоду з продажу Саудівській Аравії системи протиракетної оборони THAAD, передає Reuters.

Зазначається, що загальна вартість контракту з урахуванням витрат на сервісне обслуговування, постачання запчастин та устаткування складе $15 млрд.

У загальній складності контракт передбачає поставку 44 пускових установок, 360 ракет, а також кількох пунктів управління і радарів.

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«Цей продаж сприяє національній безпеці США і зовнішньополітичним інтересам», — йдеться в повідомленні Пентагону.

У міноборони США додали, що угода підтримує довгострокову безпеку Саудівській Аравії та регіону Перської затоки перед обличчям Ірану та інших загроз в регіоні.