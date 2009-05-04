При падінні російський вертоліт зачепив лопатями крейсер «Ярослав Мудрий»

16:06, 04 травня 2009
Світ
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Корабель проходив випробування

Військовий вертоліт К-27, що розбився у понеділок, зачепив лопатями  корабельну надбудову сторожового корабля "Ярослав Мудрий", який проходив випробування в Балтійському морі, впав на борт сторожовика, а потім в море, повідомив РІА Новостипредставник військово-слідчого управління Балтфлоту.

 "Сьогодні при посадці на борт корабля "Ярослав Мудрий" вертоліт К-27, що належить одній з військових частин, дислокованих в Калінінградській області, зачепив лопатями  корабельну надбудову, впав на борт корабля, а потім в море, де і затонув", - сказав представник управління. За його словами, на борту знаходилися п`ять чоловік, всіх врятовано.

 

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