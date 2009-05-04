При падінні російський вертоліт зачепив лопатями крейсер «Ярослав Мудрий»

Військовий вертоліт К-27, що розбився у понеділок, зачепив лопатями корабельну надбудову сторожового корабля "Ярослав Мудрий", який проходив випробування в Балтійському морі, впав на борт сторожовика, а потім в море, повідомив РІА Новостипредставник військово-слідчого управління Балтфлоту.

"Сьогодні при посадці на борт корабля "Ярослав Мудрий" вертоліт К-27, що належить одній з військових частин, дислокованих в Калінінградській області, зачепив лопатями корабельну надбудову, впав на борт корабля, а потім в море, де і затонув", - сказав представник управління. За його словами, на борту знаходилися п`ять чоловік, всіх врятовано.