В Ірані внаслідок ДТП загинули 28 паломників

На заході Ірану внаслідок дорожньо-транспортної події загинули 28 паломників, які слідували до святих місць в Іраку, 9 чоловік дістали травми різного ступеня тяжкості.

Як повідомляє ІТАР-ТАСС, автокатастрофа сталася в районі Іламе, розташованому в 710 км на північний захід від Тегерана. За даними поліції, причиною ДТП стало перевищення водієм автобуса швидкісного режиму і несправність окремих вузлів транспортного засобу.