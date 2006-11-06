Американський генерал розповів Януковичу про важливість НАТО

Україна зацікавлена у розширенні співпраці зі Сполученими Штатами Америки, зокрема у військово-технічній сфері.

Як повідомляє прес-служба Кабінету Міністрів, на цьому наголосив прем’єр-міністр України Віктор ЯНУКОВИЧ під час зустрічі із заступником командувача Командування Збройних Сил США у Європі Вільямом УОРДОМ (William E.Ward).

У свою чергу, В.УОРД висловив думку, що сьогодні існує багато напрямів, у яких США й Україна можуть співпрацювати, поглиблюючи стратегічне партнерство.

В цілому сторони обговорили питання українсько-американських відносин, зокрема співробітництво у військово-технічній сфері.

У ході розмови наголошувалося на важливості НАТО як системи колективної безпеки, а також обговорювалися питання європейської інтеграції України.