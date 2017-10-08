У провінції Ідліб почалися бої між турецькою армією та ісламістами

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив у суботу, 7 жовтня, про початок "серйозної" операції в провінції Ідліб на північному заході Сирії. Метою операції є знищення ісламістського угруповання "Фатах аш-Шам", раніше тісно пов'язаного з "Аль-Каїдою", та їхніх союзників, які входять до союзу "Тахрір аш-Шам", пише DW.

"Вільна сирійська армія" проводить операцію в Ідлібі просто зараз", - зазначив Ердоган, говорячи про поміркованих сирійських повстанців, які користуються підтримкою Туреччини.

Читайте такожАвіудари в Сирії: в Ідлібі загинули 28 людей, серед них є діти

Спостерігачі Сирійського центру з моніторингу за дотриманням прав людини повідомили, що на кордоні між Туреччиною і Сирією турецькі солдати прибрали частину огорожі, щоб пропустити військову техніку. Перші бої за участю турецьких військ розгорілися у невеликому прикордонному селі. Окрім того, за інформацією спостерігачів, подальший наступ "Вільної сирійської армії" здійснюватиметься за підтримки російської авіації.

Нагадаємо, що Туреччина, Іран і Росія на переговорах у казахській столиці Астані минулого місяця домовилися про утворення "зони деескалації" в Ідлібі. Угруповання "Фатах аш-Шам" має тисячі досвідчених бойовиків у цьому регіоні та, на відміну від "Ісламської держави", користується підтримкою частини місцевого населення. У той час, як Туреччина підтримує опозиційні сили в Сирії, Росія та Іран виступають на боці уряду президента Башара Асада.