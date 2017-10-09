США призупинили видачу віз у Туреччині через арешт співробітника дипмісії

США призупинили видачу неімміграційних віз в американських дипмісіях у Туреччині. Про це повідомило посольство країни в Анкарі у своєму твіттері.

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«Останні події змусили уряд США переглянути прихильність до уряду Туреччини до забезпечення безпеки об'єктів та персоналу американської дипмісії. Щоб мінімізувати кількість відвідувачів нашого посольства і консульств, ми призупинили всі неімміграційні візові послуги у всіх американських дипмісіях у Туреччині», — йдеться в повідомленні.

Такий крок пов'язаний з тим, що минулого тижня був заарештований співробітник американського генконсульства в Стамбулі. Як зазначає Reuters, його підозрюють у зв'язках з ісламськими громадським діячем Фетхуллахом Гюленом, якого Анкара звинувачує в організації путчу влітку минулого року.

Агентство додає, що турецьке посольство у Вашингтоні також призупинило видачу неімміграційних віз в США, опублікувавши практично ідентичне повідомлення.