Міністра оборони Грузії не пропустили в частину, яка вчинила заколот

Військовослужбовці бронетанкового батальйону в Мухровані, що за 30 км від Тбілісі, сьогодні вранці зчинили заколот.

Як передає ІТАР-ТАСС, про це повідомив міністр оборони Грузії Давид СИХАРУЛІДЗЕ.

«Сьогодні вдосвіта заявили про непокору й влаштували заколот», - сказав він.

За словами Д.СИХАРУЛІДЗЕ, «там перебувають особи, які не мають відношення до батальйону, а також декілька цивільних осіб і керівники деяких інших батальйонів». «Непокора й заколот викликані проведеною правоохоронними органами Грузії спецоперацією", – заявив міністр.

Він також додав, що «на даний момент заколот триває».

У Мухровані працює оперативний штаб, на місці перебувають високопоставлені представники Міноборони і МВС, вони закликають військовослужбовців припинити непокору. Як підкреслив Д.СИХАРУЛІДЗЕ, він особисто намагався увійти до частини й провести переговори, але зробити цього не вдалося.

Міністр зазначив, що бунтівники «не висувають конкретних вимог». «Ми продовжуємо вести переговори з бунтівниками, їм відома наша пропозиція», – сказав Д.СИХАРУЛІДЗЕ, додавши, що «всіх командувачів, які перебувають у Мухровані й беруть участь у заколоті, знято з посад».