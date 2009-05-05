Президент Грузії Михайло Саакашвілі особисто веде переговори з бунтівниками на базі в Мухровані. Раніше в телезверненні він сказав, що група колишніх військових спробувала здійснити безлади в цьому батальйоні, і вони продовжуються. Він звернувся до лідерів бунтівників з пропозицією здатися і заявив, що всі заходи для збереження стабільності в країні прийняті. Саакашвілі називає цей військовий заколот спробою зриву навчань НАТО і саміту Євросоюзу, де повинен бути оформлений договір з Тбілісі про східне партнерство.

Саакашвілі закликав Росію не влаштовувати провокації в Грузії. На це блискавично відреагували в Москві. Джерело в російському МЗС заявило, що звинувачення Тбілісі в причетності до безладів в Грузії - це сама по собі провокація. Росія непричетна до того, що відбувається в цій країні, - сказав він.

І, як тільки що повідомило агентство Рейтер, міністр внутрішніх справ Вано Мерабішвілі заявив про закінчення заколоту на базі в Мухровані. За його словами, очільник бунтівників був арештований. Інших подробиць поки немає.

Эхо Москвы