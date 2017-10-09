Південна Корея готова влаштувати "блекаут" КНДР, застосувавши графітові бомби

Південна Корея готова застосувати графітові бомби, які можуть паралізувати електростанції КНДР у випадку початку війни на півострові. Про це повідомляє The Telegraph.

Вперше такі бомби були використані США у Іраку в 1990 році під час війни в Перській затоці. Вони випускають над електричними механізмами хмару хімічно оброблених вуглецевих волокон, які мають високу властивість до збреження і викликають короткі замикання в електрообладнанні.

Зазначається, що Південна Корея шукає можливості збільшити свої захисні можливості проти КНДР та продовжує розробку графітових бомб, оскільки вони не призведуть до жертв серед мирних мешканців.

Видання зазначає, що такі бомби дорбе себе показали в Іраку, "вбиваючи" близько 85% електропостачання в країні. НАТО використовувало аналогічну зброю проти цілей в Сербії у травні 1999 року, завдаючи шкоди близько 70% електричних об'єктів у країні.