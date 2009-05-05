Перші особи Литви не їдуть на саміт «Східного партнерства»

Президент і прем`єр-міністр Литви Валдас АДАМКУС і Андрюс КУБІЛЮС не братимуть участі в саміті «Східного партнерства» 7 травня в Празі (Чехія).

Про це повідомляє білоруська служба радіостанції «Свобода» з посиланням на заступника міністра закордонних справ Литви Евалдаса ІГНАТАВІЧУСА.

Литовську делегацію на саміті в Празі очолюватиме міністр закордонних справ Вігаудас УШАЦКАС.

Довідка УНІАН. «Східне партнерство» – польсько-шведська ініціатива, спрямована на поліпшення відносин з ЄС. У грудні 2008 року Європейська Рада принципово погодилася почати цей проект.

20 березня лідери країн Європейського Союзу затвердили політику «Східного партнерства», виділивши на неї 600 млн. євро на 2009-2013 рр.

«Східне партнерство» має охопити 6 країн-сусідів Євросоюзу: Азербайджан, Вірменію, Грузію, Молдову, Україну та Білорусь.

Саміт інавгурації «Східного партнерства» за участю глав держав - членів ЄС і країн-партнерів відбудеться 7 травня в Празі.