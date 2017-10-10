Нерівна сутичка: в Словаччині бабуся самостійно обеззброїла свого грабіжника (відео)
12:09, 10 жовтня 2017Світ
4 0
На відео з камер спостереження видно, як зловмисник наближається до жінки і цілить в неї пістолетом.
У Словаччині бабуся самостійно намагалася знешкодити озброєного грабіжника. Чоловік намагався пограбувати магазин. На відео з камер спостереження видно, як зловмисник наближається до жінки і цілить в неї пістолетом.
Читайте такожНа Ямайці померла найстаріша мешканка Землі
Пенсіонерка не розгубилися, і кинулася вихоплювати зброю. Навіть коли грабіжник штовхнув її на землю, вона не здалася і вибила пістолет ногою. На крики прибіг чоловік власниці магазину. І вже на вулиці, разом, пенсіонерам вдалося знешкодити злодія.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter