Чинного президента Таджикистану переобрали на 7 років

Президентом Таджикистану на черговий - семирічний - термін переобраний Емомалі Рахмонов, предає радіо Свобода.

За даними Центрвиборчкому, за нього проголосували майже 77 відсотків виборців. Явка склала - понад дев`яносто відсотків.

Опозиція, яка бойкотувала вчорашнє голосування, ставить під сумнів таку високу активність виборців.

На пост глави держави претендували ще чотири кандидати. Міжнародні спостерігачі вказують на відсутність реальної передвиборної конкуренції.

Рахмонов перебуває при владі з 1992 року.