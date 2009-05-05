Саакашвілі - бунтівним танкістам: «краще сказати мені», потім питатиме прокурор

19:36, 05 травня 2009
Світ
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За заколот заарештовані 13 цивільних

Михайло Саакашвілі
МВС Грузії затримало 13 цивільних осіб у справі про заколот в танковому батальйоні в Мухровані, а півтисячі військовослужбовців допитуються, про це йдеться в заяві міністерства. Прізвища затриманих не повідомляються.

За даними агентства "Новості-Грузія", близько 500 військовослужбовців допитуються на території четвертої бригади Міноборони Грузії поблизу Тбілісі. Перед початком дізнання з військовослужбовцями зустрівся президент Грузії Михайло Саакашвілі, повідомила телекомпанія "Руставі-2". "Краще сказати мені. Зараз ви дасте свідчення прокуророві, і краще поговорити зі мною, вашим головнокомандуючим", - сказав Саакашвілі. За словами президента, йому цікаво, від кого чекав допомоги батальйон через два дні. За заявою Саакашвілі, в розмові з ним командир бригади Мамука Горгиашвілі згадував, що заколот мав би тривати два дні.

Окремий бронетанковий батальйон поблизу Тбілісі оголосив у вівторок про непокору владі Грузії, зажадавши діалогу керівництва країни з опозицією, нагадує РІА новості. МВС Грузії заявило про запобігання збройному перевороту, а президент Михайло Саакашвілі особисто взяв участь в переговорах з бунтівниками, більшість з яких затримали. Всі ці події відбулися в Грузії за день до початку спільних навчань з НАТО. Грузинська влада запідозрила організаторів акції непокори в спробі зірвати навчання, а Росію - у втручанні у внутрішні справи. У Кремлі у відповідь порадили авторам подібних заяв звернутися до лікаря. Грузинська опозиція, яка більше місяця вимагає відставки Саакашвілі, вважає, що інцидент спровокований керівництвом Грузії, щоб відволікти народ від реальних проблем.

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