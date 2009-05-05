На голову МВС Грузії готували замах?

МВС Грузії стверджує, що запобігло замаху на главу відомства Вано Мерабішвілі. Міністерство висловило подяку колишньому міністрові оборони, представникові опозиційної Республіканської партії Георгію Каркарашвілі за допомогу в запобіганні злочину. Про це мовиться в повідомленні, розміщеному на сайті відомства.

"У цій справі затриманий громадянин Грузії Коба Мелікидзе. У справі ведеться слідство", - наводить текст повідомлення МВС агентство "Новості-Грузія". Каркарашвілі поки не коментує подяку з боку МВС. Як пояснив "Новості-Грузія" керівник інформаційно-аналітичного департаменту МВС Шота Утіашвілі, оперативних заходів було вжито після заяви Каркарашвілі про те, що агенти спецслужб намагалися завербувати його.

Колишній глава Міноборони надав в розпорядження опозиційних телеканалів "Маестро" и "Кавкасія" відеозапис спроби його вербування. Зранку МВС Грузії розповсюдило повідомлення про розкриття справи про підготовку збройного перевороту в Грузії, організаторами якого є, за твердженням відомства, колишні і нинішні високопосадові військові чиновники, пов`язані із спецслужбами Росії.

При цьому серед організаторів заколоту був згаданий серед інших екс-чиновників і військових колишній глава Міноборони Георгій Каркарашвілі. Каркарашвілі, у свою чергу, заявив журналістам, що представники МВС Грузії намагалися використовувати його в своїх цілях і завербувати. Коментуючи той факт, що його прізвище згадується у відеозаписах МВС змовниками, які планували підняти в Грузії військовий заколот, Каркарашвілі заявив, що він "не збирається пояснювати або виправдовуватися у зв`язку з якоюсь зустріччю, якої не було". "Я, як і ви, із здивуванням прослухав відеозапис зустрічі, яка була поширена прес-центром МВС. І я остаточно переконався, що наша батьківщина, наша країна і її населення перебувають в поганих руках", - заявив Каркарашвілі.

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