"Око диявола": португальським містом пронеслося унікальне вогняне торнадо (відео)

Справжній вогняний смерч вдалося зняти на відео у Португалії. Про це розповідається у сюжеті ТСН.

У самий розпал лісових пожеж, від яких потерпає весь центральний регіон країни, вогняне торнадо пронеслося містом Арганіл. Місцеві охрестили вирву "оком диявола".

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Палаюче торнадо - дуже рідкісне явище. Воно виникає через перепад температур, коли вітер підіймає палахкотливий пил у холодне повітря, утворюється вирва, всередині якої горить вогонь.

Лісові пожежі у Португалії тривають уже понад місяць. Їхніми жертвами стали вже понад 70 людей. Боротись із вогнем заважає аномальна спека понад 40 градусів.