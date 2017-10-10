"Око диявола": португальським містом пронеслося унікальне вогняне торнадо (відео)
19:20, 10 жовтня 2017Світ
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У самий розпал лісових пожеж, від яких потерпає весь центральний регіон країни, вогняне торнадо пронеслося містом Арганіл.
"Око диявола": португальським містом пронеслося унікальне вогняне торнадо
Справжній вогняний смерч вдалося зняти на відео у Португалії. Про це розповідається у сюжеті ТСН.
У самий розпал лісових пожеж, від яких потерпає весь центральний регіон країни, вогняне торнадо пронеслося містом Арганіл. Місцеві охрестили вирву "оком диявола".
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Палаюче торнадо - дуже рідкісне явище. Воно виникає через перепад температур, коли вітер підіймає палахкотливий пил у холодне повітря, утворюється вирва, всередині якої горить вогонь.
Лісові пожежі у Португалії тривають уже понад місяць. Їхніми жертвами стали вже понад 70 людей. Боротись із вогнем заважає аномальна спека понад 40 градусів.
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