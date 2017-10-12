У Сирії безпілотник ліквідував терористку ІДІЛ на прізвисько "Біла вдова"
Джонс, колишня музыкантка, яка прийняла іслам і стала вербувальником ІДІЛ, загинула в червні цього року, неподалік від кордону з Іраком.
Безпілотник ліквідував в Сирії 50-річну британську терористку Саллі Джонс, відому на прізвисько «Біла вдова», яка долучилася до угруповання «Ісламська держава». Про це пише The Times.
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Джонс, колишня музикантка, яка прийняла іслам і стала вербувальником ІД, загинула в червні цього року, неподалік від кордону з Іраком. Про загибелі британської терористки британським спецслужбам повідомили американські колеги. Також зазначається, що з нею загинув 12-річний син.
Джерело видання в британському уряді повідомило, що ці відомості, «імовірно, вірні».
«Біла вдова» загинула від авіаудару американського безпілотника при спробі втекти з Ракки. Газета підкреслює, що британські розвідувальні служби стежили за Джонс протягом останніх років. Раніше в Сирії загинув її чоловік, який теж вступив до лав терористів.