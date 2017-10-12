Одну з головних визначних пам'яток Франкфурта знищила пожежа

У німецькому місті Франкфурт-на-Майні повністю згоріла дерев'яна оглядова вежа Гете, яка була одною з найвідоміших споруд міста. Про це повідомляє Der Spiegel.

"Вежа в Заксенхаузен охоплена полум'ям, її не врятувати", - повідомила в Twitter міська пожежна служба.

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Через потужний вогонь і ризик обвалу 43-метрової вежі пожежники не одразу почали гасити пожежу, а спочатку забезпечили безпеку в околицях.

Причина пожежі невідома, її з'ясують після проведення розслідування.

Дерев'яна вежа у Франкфурті-на-Майні була однією з найвищих дерев'яних веж огляду в Німеччині. Тільки в 2014 році популярний екскурсійний пункт був відремонтований.

Як повідомляв УНІАН, число жертв лісових пожеж у Каліфорнії зросло до 21 людини.