Трамп розкрив таємницю своїх слів про "затишшя перед бурею"

Президент США Дональд Трамп заявив, що мав на увазі Північну Корею, говорячи про «затишшя перед бурею». Про це він сказав в інтерв'ю Fox News.

Напередодні після зустрічі з американськими воєначальниками американський президент заявив про «затишшя перед бурею». При цьому він відмовився уточнити, що мав на увазі.

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В інтерв'ю телеканалу Трамп відзначив, що говорив про КНДР. «Ми не можемо дозволити цьому продовжуватися. Просто не можемо», — сказав президент США, маючи на увазі розвиток ядерної і ракетної програми Пхеньяну.