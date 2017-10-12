Трамп розкрив таємницю своїх слів про "затишшя перед бурею"
10:19, 12 жовтня 2017Світ
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Напередодні після зустрічі з американськими воєначальниками американський президент заявив про «затишшя перед бурею». При цьому він відмовився уточнити, що мав на увазі.
Ілюстрація REUTERS
Президент США Дональд Трамп заявив, що мав на увазі Північну Корею, говорячи про «затишшя перед бурею». Про це він сказав в інтерв'ю Fox News.
Напередодні після зустрічі з американськими воєначальниками американський президент заявив про «затишшя перед бурею». При цьому він відмовився уточнити, що мав на увазі.
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В інтерв'ю телеканалу Трамп відзначив, що говорив про КНДР. «Ми не можемо дозволити цьому продовжуватися. Просто не можемо», — сказав президент США, маючи на увазі розвиток ядерної і ракетної програми Пхеньяну.
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